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Россияне стали активнее брать микрозаимы на свадьбу и технику 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Россияне стали активнее брать микрозаимы на технику
Фото: РИА Новости
В июле россияне стали активно оформлять ссуды на свадьбы, отдых и бытовую технику. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исследование "Юником 24".

"В период режима самоизоляции в качестве причины оформления ссуд по факту осталось всего три пункта — покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. На них в общей сложности приходилось 90% от всех заявок", — говорится в сообщении.

Однако в июле ситуация изменилась, доля займов на отдых выросла до 3% с нуля, а на семейные события — до 4% с нуля. При этом в 70% случаях заемщики, называя причину оформления займа "семейные события", направляли деньги на свадьбу.
До 15% процентов выросла доля заимов на покупку бытовой техники, отмечается в сообщении.
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