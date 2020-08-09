Россияне стали активнее брать микрозаимы на технику

В июле россияне стали активно оформлять ссуды на свадьбы, отдых и бытовую технику. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на исследование "Юником 24".

"В период режима самоизоляции в качестве причины оформления ссуд по факту осталось всего три пункта — покрытие неотложных ссуд, лечение и ремонт. На них в общей сложности приходилось 90% от всех заявок", — говорится в сообщении.

Однако в июле ситуация изменилась, доля займов на отдых выросла до 3% с нуля, а на семейные события — до 4% с нуля. При этом в 70% случаях заемщики, называя причину оформления займа "семейные события", направляли деньги на свадьбу.

До 15% процентов выросла доля заимов на покупку бытовой техники, отмечается в сообщении.