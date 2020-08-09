Россиянам рассказали, где лучше хранить деньги 

Портал «Банки.ру» рассказал о различиях банковских вкладов и накопительных счетов. Россиянам, которые планируют накопить небольшую сумму за короткий период времени, портал посоветовал выбрать именно накопительные счета.

«Банки.ру» отмечают, что ставки по вкладам и счетам почти сравнялись: по рублевым вкладам на срок до года ставка составляет 4,05 процента годовых, примерно такая же ставка у накопительных счетов (иногда чуть выше).

Суммы на вкладах и накопительных счетах застрахованы на одну и ту же сумму — до 1,4 миллиона рублей. На этом совпадения заканчиваются: в случае вклада процентная ставка заранее известна на весь срок, а ставку по накопительному счету банк может изменить в любой момент.

Вкладчик не может сделать свой взнос больше, а владельцу накопительного счета такая возможность доступна.

Вкладчик, решивший снять деньги досрочно, в большинстве случаев потеряет часть процентов или не получит их вообще. В случае с накопительными счетами проценты при снятии средств чаще всего не сгорают.

Портал отметил, что банковский вклад лучше использовать людям, которые планируют долго копить на крупную покупку (к примеру, приобретение недвижимости), а накопительные счета подойдут, чтобы отложить деньги на предстоящий отпуск.

Как сообщал «Рамблер», эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова советовала россиянам покупать акции разных компаний из разных сфер и из разных государств.

Идеальным, по ее словам, можно считать портфель, в котором есть ценные бумаги и развитых, и развивающихся стран, а также золото «для стабильности».