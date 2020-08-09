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Кабмин одобрил выделение субсидий на погашение части ипотеки многодетным 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Многодетным помогут с ипотекой
Фото: DPA/TASS
Правительство России одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий ДОМ.РФ на погашение части долга по ипотеке многодетными семьям, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении по итогам заседания кабмина.

Уточняется, что такое решение позволит поддержать не менее 26 тыс. семей.
На эти цели будет выделено 11,8 млрд рублей, отмечал на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин. Он также указал, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, "и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки".
С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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