«Совсем обнаглели»: просящих выплат россиян осудили

Тема продления денежного пособия на детей от Пенсионного фонда на август продолжает волновать россиян. Теперь многие родители просят у государства выплатить им не по 10 тысяч рублей, а по 15, чем навлекают на себя гнев других граждан, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным . В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом общественность просила власть произвести еще одну такую выплату в августе, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Для этого россияне даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая на сегодняшний день набрала уже более 240 тысяч подписей.

Несмотря на то что власти до сих пор не одобрили продление выплат на август или сентябрь, родители уже размышляют на счет того, как можно было бы потратить это пособие. А некоторые семьи приводят свои расчеты: по их мнению, выплатить нужно не по 10, а по 15 тысяч рублей.

Данная новость вызвала бурное обсуждение среди читателей PRIMPRESS. Они высказали свое возмущение по поводу «возросших аппетитов» некоторых родителей.

«Как говорится, аппетит приходит во время еды! Совсем обнаглели. Дали палец, готовы руку по локоть откусить. Как вы раньше жили без этих выплат? Не знаю, как в других городах, но в нашем крае не так уж и сильно упали доходы из-за короны. Кто ищет, тот всегда найдет, наступила проблема с одной работой, ищи другую, а не клянчи у государства, тем более уже кинули вам подписку, не надейтесь всю жизнь ее получать. Привыкайте крутиться сами, в нашей стране нужно надеяться только на себя!», — уверен Дмитрий.

«Какие 15 я ребёнка на 7 тыщ собрала вместе с канцеляркой вышло на 9 тыщ вы где одевает форма 2000 тыщи нормальная о чем раньше думали когда довал и до этого те деньги и надо было откладывать а не боссейны покупать и отдыхать ездить ужас раньше без этих 10 как-то обходились а щас уже все голые пойдут», — пишет Нина.

«Сейчас просят к школе собрать, потом к зиме одеться… Сколько ещё просить будут? Бюджет не резиновый. Я понимаю, когда просят мамы, папы-одиночки, которые работу потеряли и дети дома, садики закрыты и их оставить не с кем. А так все подряд просят, все вышли на работу и колымить можно», — добавляет Настя.

«Вы что, вообще обнаглели просить по 15 тыс. руб у государства? По 10.000 руб выплатили, нужно сказать спасибо. Да, у всех есть дети, раньше жили без 10.000, сами детей одевали, и никто не жаловался, создали питенцию, собирают подписи, вот зачем это все. Я мать двоих детей и инвалид второй группы, сама воспитываю своих детей, одеваю и ни на кого не рассчитываю, кругом только об этих выплатах и пишут. Наверное, хватит, самим нужно зарабатывать, никто не говорил, что время легкое, да, все растет и дорого, но ничего, жили и не жаловались на тяжелую жизнь, работать надо», — отмечает Леля.