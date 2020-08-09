Россиян предупредили о «тайных» списаниях денег с карт

Издание Life рассказало об участившихся жалобах клиентов банков на списание с зарплатных карт денег за «скрытые» услуги. У одной из клиенток списали 180 рублей за подключение к мобильному банку трех телефонных номеров, два из которых оказались ей неизвестны.

Другой клиент решил проверить кредитную историю и нашел информацию о неисполненных обязательствах по кредитному договору. Он выяснил, что его старая зарплатная карта, закрытая еще в 2018 году, предусматривала овердрафт, о котором он не знал. Из-за этого кредитный рейтинг клиент оказался понижен.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что зарплатные клиенты часто теряют деньги из-за невнимательности.

«Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно всегда обращать внимание на те документы, которые вы подписываете, и следить за подключенными услугами», — отметила она.

Бодрова подчеркнула, что банк не может подключить услугу, на которую клиент не дал согласия.

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что сотрудник может отказаться от карты банка, с которым сотрудничает его компания. Для этого нужно написать заявления в бухгалтерию и попросить перечислять зарплату на карту другой кредитной организации.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще.

В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.