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Россиян предупредили о «тайных» списаниях денег с зарплатных карт 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиян предупредили о «тайных» списаниях денег с карт
Фото: depositphotos.com
Издание Life рассказало об участившихся жалобах клиентов банков на списание с зарплатных карт денег за «скрытые» услуги. У одной из клиенток списали 180 рублей за подключение к мобильному банку трех телефонных номеров, два из которых оказались ей неизвестны.
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Другой клиент решил проверить кредитную историю и нашел информацию о неисполненных обязательствах по кредитному договору. Он выяснил, что его старая зарплатная карта, закрытая еще в 2018 году, предусматривала овердрафт, о котором он не знал. Из-за этого кредитный рейтинг клиент оказался понижен.
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова рассказала, что зарплатные клиенты часто теряют деньги из-за невнимательности.

«Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно всегда обращать внимание на те документы, которые вы подписываете, и следить за подключенными услугами», — отметила она.

Бодрова подчеркнула, что банк не может подключить услугу, на которую клиент не дал согласия.
Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев напомнил, что сотрудник может отказаться от карты банка, с которым сотрудничает его компания. Для этого нужно написать заявления в бухгалтерию и попросить перечислять зарплату на карту другой кредитной организации.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще.
В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.
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Личный счет , Артем Деев , Анна Бодрова , Центральный банк России
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