Россияне смогут исправить свою кредитную историю

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Граждане РФ смогут исправить кредитную историю, если банк некорректно ведет свою деятельность или вовсе лишен лицензии, заявил «Известиям» генеральный директор Бюро кредитных историй «ОКБ» Артур Александрович.

Возможность предусматривается новым законом о квалифицированных бюро кредитных историй, который призван регламентировать порядок формирования данных о заемщике.

Александрович отметил, что согласно нововведениям сведения о взятых кредитах будут храниться семь лет вместо десяти, как это принято сегодня.

«Также граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии», — заявил эксперт.

По его словам, чтобы исправить сведения, хранящиеся в базах данных, необходимо будет решение суда.