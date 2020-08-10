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Назван способ исправить кредитную историю 

Павел Тиунов и ещё 7 1 час назад
Россияне смогут исправить свою кредитную историю
Фото: РИА Новости
Граждане РФ смогут исправить кредитную историю, если банк некорректно ведет свою деятельность или вовсе лишен лицензии, заявил «Известиям» генеральный директор Бюро кредитных историй «ОКБ» Артур Александрович.
Возможность предусматривается новым законом о квалифицированных бюро кредитных историй, который призван регламентировать порядок формирования данных о заемщике.
Александрович отметил, что согласно нововведениям сведения о взятых кредитах будут храниться семь лет вместо десяти, как это принято сегодня.

«Также граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии», — заявил эксперт.

По его словам, чтобы исправить сведения, хранящиеся в базах данных, необходимо будет решение суда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», авторы проекта поправок в закон «О кредитных историях» предложили дать доступ к кредитным историям россиян судебным приставам. В настоящее время соответствующим правом наделены сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи и суды. Предполагается, что данные о кредитных историях граждан РФ помогут приставам контролировать соблюдение правил при взыскании долгов.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Центральный банк России , газета "Известия"
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