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Россияне получат прибавку к пенсии 

Ura.Ru и ещё 9 1 час назад
Россияне получат прибавку к пенсии
Фото: РИА Новости
Российские пенсионеры могут получить разовую поддержку. Выплату в честь Дня пожилого человека должны перечислить до конца сентября.

«В этом году ряд субъектов РФ приняли решение также перечислить россиянам деньги из бюджетного резерва», — пишет агентство Nation News.

Отмечается, что доплата к пенсии составит 700 рублей.
Аналитик «Финама» Юлия Афанасьева рассказала, что нужно вкладывать средства в биржевые индексы, сырье или валюту, чтобы на пенсии получать порядка 100 тысяч рублей ежемесячно. Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает инвестировать в облигации или в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов).
В среднем россияне после выхода на пенсию хотят получать 59 тысяч рублей. Женщины рассказали, что для комфортной жизни им бы хватило 56 тысяч, мужчины же рассчитывают на 61 тысячу ежемесячно.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В этот день проходят различные мероприятия нацеленные на защиту прав этой категории граждан.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Русецкий , Юлия Афанасьева
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