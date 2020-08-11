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В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку 

РИА Новости и ещё 3 36 минут назад
Разъяснен порядок перевода россиян на удаленку
Фото: РИА Новости
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", — ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.
Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", — добавили в министерстве.

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Комментарии
Личный счет , Минтруд , РИА Новости
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