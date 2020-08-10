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Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний 

Банки.ру и ещё 14 2 часа назад
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Фото: ТАСС
Банки протестируют новый способ безналичных платежей: деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств, пишет РБК. Пилотную версию сервиса запустят на площадке, созданной ЦБ для ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица. Об этом рассказала гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. АФТ разослала банкам приглашения для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей и формирует рабочую группу, отметила она. В тестировании заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют Банк, рассказали их представители.
Так, клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и переведет деньги получателю, объяснила Жаркова. Технология может быть интегрирована в разные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг. Сервис поможет сократить количество участников обработки платежа и, как следствие, издержки.
Как отметили участники рынка, наиболее востребованным может быть выставление счетов за периодические платежи: ЖКУ, связь, подписки, транспортные и образовательные услуги и т. д. Также планируется использовать технологию для погашения кредитов, создания платежей на базе платежных требований для клиентов малого и среднего бизнеса. Сервис проведения платежей может быть интегрирован в CRM-системы, интернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы корпоративных клиентов.
По словам представителя ВТБ, в случае запуска межбанковского API по инициации платежей станет возможным прямое взаимодействие между поставщиками и потребителями услуг, которые будут оплачивать только стандартные банковские комиссии, что должно привести к снижению издержек всех участников. Внедрение стандарта по инициации платежей позволит участникам рынка запускать новые сервисы в рамках существующих и новых бизнес-моделей, а конечные пользователи смогут выбирать услуги тех или иных контрагентов, отметил представитель ЦБ. При развитии Open API участникам рынка не потребуется использовать международные платежные системы для подобных платежей, что снизит стоимость трансакций и увеличит размер кешбэка для клиента, так как банку не придется платить комиссию платежным системам, добавил представитель QIWI.
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Комментарии 1
Личный счет , Татьяна Жаркова , Абсолют Банк , Банк ВТБ , Совкомбанк , СКБ-банк , Промсвязьбанк , Qiwi , Центральный банк России
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