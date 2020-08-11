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С россиян хотят брать деньги за накопление пенсии 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
С россиян хотят брать деньги за накопление пенсии
Фото: РИА Новости
Негосударственные пенсионные фонды просят дать им право брать с россиян деньги за управление накопленными ими средствами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
С такой инициативой в Центробанк обратились Ассоциации НПФ и Национальной ассоциации НПФ. Там считают, что снижение рыночных процентных ставок приведёт к снижению прибыльности вообще всей отрасли.
Из-за этого многие инвесторы могут полностью прекратить вложения в НПО. По мнению ассоциаций, в зависимости от параметров пенсионного плана окупаемость в данном сегменте рынка происходит не ранее пятого года, в результате в эпоху низких ставок нынешний порядок вознаграждения может остановить развитие сегмента.
В ЦБ согласились с тем, что нынешняя система не способствует долгосрочному инвестированию пенсионных резервов, но говорить о параметрах новой системы вознаграждения в регуляторе считают преждевременным.
Как отмечают эксперты, скорее всего, системе придётся прийти в тому, что в результате взимание постоянной части вознаграждения будет сделано за счёт клиентов, которые в итоге начнут получать меньшую доходность.
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Комментарии 3
Личный счет , Центральный банк России , РИА "Дейта"
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