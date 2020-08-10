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России предрекли бум неплатежей по ипотеке 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
России предрекли бум неплатежей по ипотеке
Фото: ТАСС
За шесть месяцев 2020-го прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье в России составил 80 процентов от прироста за весь прошлый год. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Долговой Консультант», предоставленные «Ленте.ру».
Просроченная задолженность по кредитам, выданным дольщикам, по итогам первого полугодия 2020-го выросла на 541 миллион, превысив 6,3 миллиарда рублей, отмечают аналитики. Между тем за 12 месяцев 2019 года прирост составил 610 миллионов, увеличившись за год с 5,16 миллиарда до 5,81 миллиарда рублей. Эксперты полагают, что госпрограмма ипотечного кредитования под 6,5 процента может еще больше ускорить накопление проблемных кредитов.

«Когда заемщику нужно платить по кредиту, а жить еще негде, история тяжелая вдвойне. Подобные ситуации всегда несли высокие риски возникновения просроченных платежей, а сейчас, когда кредитование на первичном рынке выходит на первое место, именно оно и будет ускорителем роста просроченной задолженности в ипотеке», — предрекают специалисты.

По их данным, в первом полугодии бум неплатежей по ипотеке наблюдался в Крыму, Калмыкии, Севастополе, Приморском крае и в Кабардино-Балкарии.

«Сегодня мы видим фундамент будущих личных трагедий, особенно после окончания периода массовой раздачи ипотеки под субсидированную ставку, который продлится с 1 мая по 31 октября 2020 года», — заключают аналитики.

В июле стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.
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Личный счет , Недвижимость , Lenta.ru
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