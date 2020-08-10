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Россиянам перестало хватать вакансий 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам перестало хватать вакансий
Фото: ТАСС
После снятия введенных из-за коронавируса ограничений россиянам перестало хватать свободных вакансий. К такому выводу пришли авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенного консалтинговой компанией FinExpertiza.
Согласно данным исследования, в июне на одну вакансию в России в среднем претендовали два человека. При этом до введения режима самоизоляции, в марте, на каждого безработного приходилось два свободных рабочих места.
Худшее положение зафиксировано в регионах Северного Кавказа. В Ингушетии на одну вакансию претендуют 543,1 человека, в Чечне — 72,3 человека, в Дагестане — 63,1 человека.
Лучше всего ситуация на Дальнем Востоке. В Сахалинской области на одного безработного приходится шесть открытых вакансий, в Еврейской автономной области — 3,4, в Амурской области — 3,1 свободных рабочих места.
По официальным данным, в июне уровень безработицы в России составлял 6,1 процента (4,6 миллиона человек), что стало максимальным показателем за последние восемь лет.
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