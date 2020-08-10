В России упростили получение пособий опекунами

Правительство упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют опекуны, в частности для несовершеннолетних и людей с инвалидностью.

"Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой. Сейчас он сможет это сделать дистанционно", — напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

До конца года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в Единую государственную информационную систему социального обслуживания.

"Банк данных будет содержать сведения и о гражданах, лишенных родительских прав. Это позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартир и совершении других юридически значимых действий", — заявил глава правительства.

В систему также внесут информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счет государства.