В России упростили получение пособий опекунами

"Раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой. Сейчас он сможет это сделать дистанционно", — напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
"Банк данных будет содержать сведения и о гражданах, лишенных родительских прав. Это позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартир и совершении других юридически значимых действий", — заявил глава правительства.
"База данных будет единой для всех органов исполнительной власти, а главное — удобной в использовании. Это важный элемент "Социального казначейства", которое мы сейчас совместно создаем", — отметил Мишустин.