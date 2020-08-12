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Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей 

News.ru и ещё 2 31 минуту назад
Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей
Фото: globallookpress.com
Претендентами на высокую зарплату в августе 2020 года являются специалисты в сфере IT. Руководитель отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трёх лет может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчик с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей.
Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в преддверии учебного года вакансии с высокой зарплатой появляются в сфере образования.
В частности, завучу по учебно-воспитательной работе в частной школе предлагают 110–150 тысяч рублей в месяц. Требуются специалисты с опытом работы в школах Москвы или Подмосковья, прошедшие курсы повышения квалификации. Кроме высокой зарплаты кандидатам обещают бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.
Зарплаты от 200 тысяч рублей предлагаются в сфере маркетинга. Например, такой доход обещают Digital-маркетологу с опытом от трёх лет. Причём два-три дня в неделю он сможет работать удалённо.
Одно из самых высоких предложений по зарплате в августе — 300 тысяч рублей в месяц. На такую сумму может рассчитывать врач-стоматолог с опытом работы от трёх лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты сервиса HeadHunter опубликовали самые высокооплачиваемые вакансии за август. Больше всего работодатели готовы платить соискателям на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве — 500 тысяч рублей. Больше 350 тысяч рублей могут получать руководители строительного объекта на Дальнем Востоке и менеджеры по развитию торговли в Набережных Челнах.
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Личный счет , Компании , РИА Новости
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