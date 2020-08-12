Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей 

Претендентами на высокую зарплату в августе 2020 года являются специалисты в сфере IT. Руководитель отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трёх лет может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц, а фронтенд-разработчик с опытом от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей.

Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в преддверии учебного года вакансии с высокой зарплатой появляются в сфере образования.

В частности, завучу по учебно-воспитательной работе в частной школе предлагают 110–150 тысяч рублей в месяц. Требуются специалисты с опытом работы в школах Москвы или Подмосковья, прошедшие курсы повышения квалификации. Кроме высокой зарплаты кандидатам обещают бесплатное питание, оплату больничного, отпуска, а также дополнительного обучения и курсов.

Зарплаты от 200 тысяч рублей предлагаются в сфере маркетинга. Например, такой доход обещают Digital-маркетологу с опытом от трёх лет. Причём два-три дня в неделю он сможет работать удалённо.

Одно из самых высоких предложений по зарплате в августе — 300 тысяч рублей в месяц. На такую сумму может рассчитывать врач-стоматолог с опытом работы от трёх лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты сервиса HeadHunter опубликовали самые высокооплачиваемые вакансии за август. Больше всего работодатели готовы платить соискателям на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве — 500 тысяч рублей. Больше 350 тысяч рублей могут получать руководители строительного объекта на Дальнем Востоке и менеджеры по развитию торговли в Набережных Челнах.