Россиян ждут новые меры поддержки

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Центробанк сохранит до конца года ряд послаблений для людей и банков, введенных до осени в связи с пандемией. Также регулятор введет новые меры поддержки, пишет «Коммерсантъ».

банкам и МФО до 31 декабря продолжать реструктурировать кредиты россиян, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших коронавирусом. Банки могут реструктурировать кредиты в рамках собственных программ. Государственные кредитные каникулы продлены не будут;

не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам;

приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание;

не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям;

кредиторам и бюро кредитных историй (БКИ) не учитывать в моделях оценки заемщиков событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавируса. ЦБ рекомендовал:

В числе других мер регулятора: продление для банков послаблений по резервам (это снизит давление на регулятивный капитал).

«По сути, банкам дается больший срок, чтобы заработать прибыль, из которой позже нужно будет досоздать резервы по реструктурированным кредитам», — рассказал изданию директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Также Центробанк отменил надбавки к коэффициентам риска по кредитам, выданным по 31 августа 2019 года.