Россияне смогут изменить свою кредитную историю

В России с начала следующего года частично начнет действовать новый закон, который упростит внесение изменений в кредитную историю россиян. Кроме того, срок хранения записей о предыдущих кредитах сократится до семи лет. «Газета.Ru» выяснила, как эти и остальные изменения скажутся на доступности кредитов.

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ) позволит россиянам исправлять свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается или не может этого сделать. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор «Объединенного кредитного бюро» Артур Александрович.

Одна из ситуаций, когда россиянам может понадобиться воспользоваться возможностью, которую дает новый закон, — если у его бывшего кредитора отозвали лицензию, то есть обращаться за помощью уже не к кому. И если раньше такие случаи никак не регулировались законодательством, то с 1 января 2021-го года любой гражданин сможет обратиться в суд, и, если тот докажет, что в нынешней редакции у бюро кредитных историй находится некорректная информация, ее исправят по решению суда.

Более того, с новым законом на рынке начнут появляться КБКИ — сейчас роль организаций, собирающих и предоставляющих данные о кредитном рейтинге человека, исполняют обычные бюро кредитных историй. На данный момент в России зарегистрировано только 10 таких организаций. Что касается новых квалифицированных БКИ, в новом законе указано, что получить такой статус сможет только бюро, владеющее данными по не менее чем 30 млн заемщикам и располагающее капиталом не меньше 100 млн рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что появление новых КБКИ приведет к тому, что организации, занимающиеся выдачей кредитов населению, будут получать более полную и точную информацию о долговой нагрузке своих клиентов.

«Так как бюро хранят данные из различных источников, то могут не обладать сведениями о долгах заемщика в полном объеме. Квалифицированные бюро призваны бороться с этим недостатком, таким образом предоставляя компаниям, оценивающим долговую нагрузку заемщика, наиболее полную информацию об объеме его платежей», — сказал «Газете.Ru» заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков.

Эксперт добавил, что в целом внедрение новых правил — логичный шаг, который позволит проще разрешать ситуации, когда у заемщика и его кредитора не получается прийти к единому мнению по существующей записи в бюро.

Например, когда клиент утверждает, что не брал заем, а компания-кредитор не соглашается признавать его потерпевшим в ходе внутренних разбирательств.

Директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков тоже положительно отзывается о перспективе введения нового законодательства. В частности, по словам специалиста, решается важный инфраструктурный вопрос: после того как снизится эксклюзивность информации о финансовых возможностях заемщика, весь сектор станет в целом более прозрачным и удобным для кредиторов и добросовестных заемщиков.

Однако все еще неясно, насколько реально вырастет качество оценок, которые предоставляют банкам бюро кредитных историй. В частности, Артем Быков из «МигКредита» отметил, что инструменты выставления оценок у таких организаций были и раньше, но при этом они почти всегда были менее эффективны в сравнении с внутренними моделями оценки компаний.

Вдобавок эксперт подчеркнул, что пока неясно, будут ли кредитные рейтинги впредь рассчитываться всеми бюро на едином массиве данных и по единым правилам, по которым кредиторы смогут их использовать. А сейчас уже выставляемые клиентам рейтинги мало что могут им сказать, подчеркнул Артем Быков. Поэтому они используются в основном как способ популяризации среди населения мнения о том, что нужно более ответственно подходить к своим финансам и повышать свою платежную дисциплинированность.

Впрочем, Алексей Волков из НБКИ не согласился с этим утверждением. По его словам, в НБКИ еще с начала 2020 года любой россиянин может два раза в год бесплатно получить свой персональный кредитный рейтинг. Так человек точно знает, к какому кредитору он может обратиться, а не рассылать заявки «веером» по разным организациям, получая от них отказы и снижая тем самым свой же рейтинг.

Еще одно важное изменение коснется срока хранения кредитных историй: его сократят с текущих 10 до 7 лет, причем этот срок будет применяться отдельно к каждой записи о кредитной сделке, а не ко всей истории целиком. То есть кредиторы при принятии решения смогут опираться именно на ту информацию, которая для них наиболее значима.

«На наш взгляд, даже семилетний срок — достаточно долгий период, в течение которого в жизни и поведении заемщика могут произойти значительные изменения. Безусловно, кредитные организации будут, как и сейчас, проводить его оценку по более свежим данным», — отметил Артем Быков.

Самой информации, по которой можно будет оценить платежную дисциплину потенциального заемщика, тоже станет больше, ведь новый закон предусматривает, что собираться и анализироваться будет не только информация о кредитах, полученных в банках и микрофинансовых организациях (МФО), но так же у лизингодателей, гарантов, ипотечных агентов и арбитражных управляющих.

С конца июля этого года Банк России начал маркировать в поисковой системе «Яндекс» сайты бюро кредитных историй, которые входят в официальный реестр регулятора. Рядом с названиями организаций в поисковике теперь стоит специальная отметка Банка России. Это делается для того, чтобы оградить россиян от мошенников, которые охотятся за персональными данными.