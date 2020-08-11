Как оформить субсидию на оплату ЖКХ 

С 1 января 2021 года россияне, желающие получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, смогут не предоставлять справки об отсутствии у них задолженности по коммуналке. Чиновники сами проверят эту информацию через электронную систему межведомственного взаимодействия. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 11 августа. «Парламентская газета» напоминает, кто и как может получить помощь от государства на оплату услуг ЖКХ.

Наличие долгов должен подтвердить суд

Ранее правила предоставления субсидий лишь оговаривали, что у заявителя не должно быть долгов по коммуналке. Как правило, чиновники проверяли, нет ли задолженности на момент обращения за соцподдержкой. Если же долги были, то был один шанс получить субсидию: заключить соглашение по погашению задолженности.

Теперь правила другие. Самим гражданам предоставлять никаких справок не надо. Чиновники будут прояснять этот вопрос сами с помощью ГИС ЖКХ. При этом поводом для отказа в предоставлении субсидии может стать только непогашенная задолженность, подтверждённая вступившим в силу судебным актом, которая образовалась не более чем за три последних года.

Также кабмин уточнил порядок перечисления субсидий напрямую управляющей или ресурсоснабжающей организации (УК или РСО). Такой формат расчётов могут установить власти регионов своим законом. В этом случае государство должно заранее перечислять деньги на счета УК или РСО, а те уже сами будут начислять полученные средства на счета получателей субсидии.

Кому государство помогает платить за коммуналку

Субсидии могут получить россияне, у которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают определённый порог. Его определяют власти регионов, в расчётах учитывается нормативная площадь жилья и стоимость услуг ЖКХ на конкретной территории.

Так, в Москве субсидия положена семьям, которые тратят на коммуналку больше 10 процентов своего дохода, в Санкт-Петербурге — более 14 процентов, в Брянске — более 20 процентов. В некоторых субъектах для льготных категорий лимиты понижают. Например, в Перми максимально допустимая доля расходов на коммуналку равна 22 процентам, а для одиноких родителей и пенсионеров — 18 процентов.

Помимо россиян, право на получение субсидии предоставлено гражданам Белоруссии и Киргизии, так как эти государства заключили с Россией соответствующие международные договоры.

Особые моменты

Дотация призвана покрыть разрыв между реальными расходами гражданина на услуги ЖКХ и установленным лимитом. Поэтому размер субсидии может измениться в зависимости от того, как меняются доходы семьи. Например, после прибавки к пенсии выплата может стать меньше.

В некоторых регионах устанавливают две нормы платы за коммуналку: в отопительный и неотопительный период. И порой граждане могут получать субсидии только в холодное время года.

Кроме того, субсидия положена не на всю квартиру целиком, а на её нормативную площадь. Например, в Москве это 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина, 42 «квадрата» — на семью из двух человек и по 18 «квадратов» — на каждого члена семьи из трёх и более человек. Дотацию выплачивают только на одну квартиру, в которой семья проживает, то есть все жильцы имеют там постоянную регистрацию.

Субсидию предоставляют сроком на шесть месяцев, затем нужно заново подавать документы на её получение.

Что нужно для оформления выплат

Чтобы получить субсидию, нужно собрать нехитрый пакет документов: паспорта всех членов семьи (свидетельства о рождении на детей до 14 лет);справки о доходах или их отсутствии у заявителя и членов его семьи за последние полгода (неработающим пенсионерам предоставлять не нужно); квитанцию об оплате коммунальных услуг за последний месяц; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Заявление на оформление субсидии с приложенными документами можно подать через МФЦ, либо обратившись в местную администрацию. В столице это можно также сделать онлайн через портал правительства Москвы.

С момента получения документов у чиновников есть 10 дней на то, чтобы принять решение о предоставлении или об отказе в субсидии. Если документы поданы с 1 по 15 число, то дотацию начислят уже за текущий месяц, а если позднее — то за следующий.