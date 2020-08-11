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Россиян предупредили о новом способе кражи денег через QR-код 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Фото: РИА Новости
Новый способ кражи денег у россиян через QR-код придумали мошенники, сообщает "Первый канал".
Как рассказала одна из жертв преступников, ей была подброшена листовка с рекламой магазина электроники и техники. В рекламе предлагалось получить скидку на покупку, отсканировав QR-код.

"Телефон завис, и в этот момент мне приходит СМС о списании всех денег с моего (банковского) счета", — рассказала собеседника телеканала.

Еще одной жертвой такой схемы мошенничества стало питейное заведение. В баре решили упростить для посетителей процедуру оплаты заказа: на меню был помещен QR-код. Злоумышленники наклеили свой код поверх кода бара и получали деньги посетителей вместо заведения.
Эксперты советуют гражданам в этой связи пользоваться специальными приложениями: они отсеивают "подозрительные" QR-коды и проверяют, не наклеен ли один код на другой.
Еще один совет россиянам — полностью отказаться от сканирования кодов, которые вызывают подозрения.
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Личный счет , Первый канал
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