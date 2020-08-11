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Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой 

РИА Новости и ещё 4 24 минуты назад
Названы опасные места для оплаты картой
Фото: РИА Новости
Расплачиваться банковской картой в последнее время стало не так рискованно — повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию скимминга. Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отмечает эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, Сизов советует придерживаться следующих простых правил. Во-первых, нужно завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить, во-вторых, не совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а в-третьих, не следует сообщать свои персональные данные кому бы то ни было, даже если вам позвонили из банка или магазина, рекомендует он.
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Личный счет , Алексей Сизов
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