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Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
Фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей, говорится в исследовании аналитического центра сервиса для размещения объявлений "Авито".

"В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма — на 7%", — рассказали РИА Новости в компании.

Спортивная форма обойдется в среднем в 640 рублей, пенал — в 330 рублей. Однако "расширенный" набор товаров для учебы — с учетом предметов на случай необходимости дистанционного обучения — будет стоить существенно дороже. Стоимость такого комплекта "Авито" оценивает чуть более чем в 20 тысяч рублей.

"В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года — год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.

По оценке компании, дороже всего сборы в школу обойдутся родителям из Казани — более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн— и офлайн-обучения. Стоимость полного набора для учебы в Нижнем Новгороде оценивается в 26 тысяч рублей, в Москве — в 24 тысячи.

"Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей)", — подсчитали эксперты.

Сильнее всего за год стоимость школьных товаров в крупных городах выросла в Волгограде — на 20%, а снизилась — в Ижевске (на 9%). В Иркутске стоимость набора не изменилась.
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