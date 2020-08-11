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Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом россиянам 

Lenta.ru 1 час назад
Банки отказали в льготах переболевшим коронавирусом
Фото: РИА Новости
Российские банки отказались вводить льготы для переболевших коронавирусом граждан, которым нужны деньги на лечение или реабилитацию. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что россияне не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности. Как рассказали изданию представители крупных банков и страховых компаний, добровольно бизнес подобные льготы вводить не будет.
При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил изданию, что законодатели такую инициативу не рассматривают.
Эксперты считают, что введению подобных льгот должно предшествовать создание нормативной базы. Как пояснила доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская, диагностика, а также тяжесть протекания заболевания могут создать сложности с выплатами. Например, у двух пациентов заболевание может протекать совершенно по-разному, но на выплату будут претендовать оба.
В июне некоторые российские банки начали массово отказывать клиентам в льготной ипотеке. Несмотря на повышенный спрос среди заемщиков, доля отказов в отдельных финансовых организациях превышает 40 процентов. В самих кредитных организациях объясняют такие данные консерватизмом в выборе потенциальных заемщиков. Зачастую это связано с плохой кредитной историей и высокой закредитованностью клиента.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Анатолий Аксаков , Госдума , газета "Известия"
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