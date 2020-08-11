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Сорокалетние работники получат выходной для прохождения диспансеризации 

Парламентская газета 31 минуту назад
Россияне получат дополнительный выходной
Фото: Парламентская газета
Работники предприятий и организаций в возрасте от 40 лет и старше смогут ежегодно получать один дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Такой закон вступает в силу 11 августа.
В стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации ключевая роль отводится профилактике заболеваний. Однако работодатели проявляют недостаточную заинтересованность в сохранении здоровья своих сотрудников. В том числе не создают условий для того, чтобы они проходили профилактические медосмотры, отмечали авторы закона. Инициативы «снизу» также недостаточно: у граждан пока не успела сформироваться привычка ежегодно проходить диспансеризацию.
Ранее Трудовой кодекс давал работникам освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за человеком сохраняется место работы, должность и средний заработок. Гражданам предпенсионного возраста даётся освобождение на два рабочих дня раз в год с теми же гарантиями.
Чтобы повысить доступность диспансеризации, увеличить продолжительность активной трудовой жизни населения и сократить периоды временной нетрудоспособности по болезни, авторы закона решили расширить нормы соцгарантий.
Согласно документу, теперь все работники в возрасте старше 40 лет, не получающие пенсию, смогут получить освобождение от работы на один день раз в год для прохождения диспансеризации. С сохранением места работы, должности и среднего заработка. Сотрудник при этом обязан подтвердить прохождение обследования справкой из медицинской организации.
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