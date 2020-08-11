Россияне получат дополнительный выходной

Работники предприятий и организаций в возрасте от 40 лет и старше смогут ежегодно получать один дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Такой закон вступает в силу 11 августа.

В стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации ключевая роль отводится профилактике заболеваний. Однако работодатели проявляют недостаточную заинтересованность в сохранении здоровья своих сотрудников. В том числе не создают условий для того, чтобы они проходили профилактические медосмотры, отмечали авторы закона. Инициативы «снизу» также недостаточно: у граждан пока не успела сформироваться привычка ежегодно проходить диспансеризацию.

Ранее Трудовой кодекс давал работникам освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за человеком сохраняется место работы, должность и средний заработок. Гражданам предпенсионного возраста даётся освобождение на два рабочих дня раз в год с теми же гарантиями.

Чтобы повысить доступность диспансеризации, увеличить продолжительность активной трудовой жизни населения и сократить периоды временной нетрудоспособности по болезни, авторы закона решили расширить нормы соцгарантий.

Согласно документу, теперь все работники в возрасте старше 40 лет, не получающие пенсию, смогут получить освобождение от работы на один день раз в год для прохождения диспансеризации. С сохранением места работы, должности и среднего заработка. Сотрудник при этом обязан подтвердить прохождение обследования справкой из медицинской организации.