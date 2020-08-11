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Россиянам подсчитали минимальные затраты на сбор ребенка в школу 

Ura.Ru 2 часа назад
Подсчитаны затраты на сбор ребенка в школу
Фото: ТАСС
Сборы ребенка в школу в среднем обойдутся родителям в 3 180 рублей, сообщают аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито». Предполагается, что на эту сумму можно приобрести минимальный набор предметов для учебы.
По данным «Авито», школьный пенал можно приобрести в среднем за 300 рублей, спортивную форму за 640 рублей, стоимость школьного ранца по самым скромным подсчетам составляет 1 150 рублей и форма будет стоить минимум 1 060 рублей, пишет РИА «Новости». Уточняется, что за год школьные принадлежности подорожали примерно на 3%., а школьная форма — на 7%.
Аналитики подчеркивают, что учеба на «дистанционке» обойдется родителям учеников дороже — 20 тысяч рублей. К привычным школьным вещам нужно будет дополнительно приобрести ноутбук и компьютерное кресло.
В Москве на сборы ребенка в школу придется выложить 24 тысячи рублей. Примечательно, что в Казани расходы на подготовку к учебному году гораздо больше — 32 тысячи рублей. В Ульяновске и Саратове обозначена сумма в 17,6 тысяч рублей.
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Личный счет , РИА Новости
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