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В России предложили снизить налог для многодетных 

Ura.Ru и ещё 6 2 часа назад
В России предложили снизить налог для многодетных
Фото: РИА Новости
Общероссийский народный фронт (ОНФ) хочет уменьшить налог на имущество для многодетных семей. Согласно документам, общественники предложили реализовать эту идею Минстрою и Минэкономразвития.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», — объяснил «Известиям» один из авторов инициативы Илья Семин.

Сейчас налог на имущество снижается на кадастровую стоимость от 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров дома, умноженные на число детей. ОНФ предлагает увеличить эту цифру до 18 квадратных метров. Так часть многодетных семей сможет полностью избавиться от налога.
Минэкономразвития заявил, что ведомство не вправе решать такие вопросы и это должен делать Минфин. В Минфине же напомнили, что каждый муниципалитет сам может устанавливать дополнительные льготы по налогам. Поэтому лучше договариваться именно с муниципалитетами, чтобы снизить налоги для многодетных семей.
7 августа стало известно, что россиянам могут помочь накопить на жилье. Для этого предлагают ввести специальные вклады без налогообложения.
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Комментарии
Личный счет , Илья Семин , Минэкономразвития , Минстрой , Минфин , газета "Известия"
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