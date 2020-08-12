На доплаты российским учителям выделили миллиарды

«С этого учебного года правительством вводится специальная выплата в пять тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах. Это непростая ответственная ежедневная работа с детьми, она требует особой поддержки. При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты», — передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.
«Но с первого сентября таких педагогов во многих регионах станет больше, и они должны получить положенные им средства, поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим их между регионами. Таким образом, на доплаты классным руководителям в текущем году направим почти 25 млрд рублей», — сказал премьер.
«Правительство продолжает помогать регионам обновлять парк школьных автобусов, чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, это особенно важно для ребят из сельской местности и отдаленных районов. Сегодня выделим 5 млрд рублей за счет федеральных средств, будет закуплено не менее 2,1 тыс. новых школьных автобусов. Они поступят в регионы уже в этом учебном году», — сказал Мишустин заседании правительства в четверг.