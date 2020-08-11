Счета российских физических и юридических лиц стали объектами пристальной проверки со стороны налоговых органов сообщают «Ведомости». По мнению экспертов, инспекторы стараются восполнить пробелы в плановых показателях, которые образовались из-за пандемии, за счет выявления неофициальных доходов россиян.

В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что количество проверок выросло в четыре раза. Кредитные организации не успевают обрабатывать запросы от налоговой в полном объеме, добавили представители АБР.

При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что количество обращений в российские банки находится на приемлемом уровне, и объяснили интенсивность подачи заявление с активизацией работы инспекторов после пандемии.

Юрист адвокатского бюро Forward Legal Федор Закабуня отметил, что ФНС с большой долей вероятности лукавит, поскольку приближается отчетный период, а «плановые показатели никто не отменял».

В статье также говорится, что в первую очередь налоговики проверяют счета россиян на предмет утаивания средств и получения неофициальных доходов. Излишняя, по мнению аналитиков активность, может «подкосить» и так страдающий от ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, малый и средний бизнес.