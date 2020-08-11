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Счета россиян начали активно проверять 

Павел Тиунов и ещё 1 21 минуту назад
Счета российских физических и юридических лиц стали объектами пристальной проверки со стороны налоговых органов, сообщают «Ведомости». По мнению экспертов, инспекторы стараются восполнить пробелы в плановых показателях, которые образовались из-за пандемии, за счет выявления неофициальных доходов россиян.
В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что количество проверок выросло в четыре раза. Кредитные организации не успевают обрабатывать запросы от налоговой в полном объеме, добавили представители АБР.
При этом в Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что количество обращений в российские банки находится на приемлемом уровне, и объяснили интенсивность подачи заявление с активизацией работы инспекторов после пандемии.
Юрист адвокатского бюро Forward Legal Федор Закабуня отметил, что ФНС с большой долей вероятности лукавит, поскольку приближается отчетный период, а «плановые показатели никто не отменял».
В статье также говорится, что в первую очередь налоговики проверяют счета россиян на предмет утаивания средств и получения неофициальных доходов. Излишняя, по мнению аналитиков активность, может «подкосить» и так страдающий от ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, малый и средний бизнес.
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Личный счет , Видео , Федеральная налоговая служба , Ведомости
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