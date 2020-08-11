Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.30
86.32
86.08
Прогноз
17.08 – 24.08
$
75.23
84.85
Индексы и котировки Brent
45.22
–0.11 Золото
1942.75
–0.03 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.08
1.1765
+0.0013
27.07
1.1752
07.08
30.07
16.07

Россияне рекордно задолжали 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне рекордно задолжали
Фото: РИА Новости
Долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) достигли рекордного в XXI веке уровня — в 19,9 триллиона рублей, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Из них на рублевую задолженность приходится 19,7 триллиона рублей, на номинированную в иностранной валюте — 142,2 миллиарда. С начала 2020 года рост задолженности составил 809 миллиардов рублей, или 4,2 процента. За последний год ее размер увеличился на 2,1 триллиона.
Кредитная нагрузка населения выросла, несмотря на предпринятые в прошлом году регулятором меры. С октября ЦБ ввел надбавки к риск-коэффициентам для кредитов, выдаваемых заемщикам с уже накопленной нагрузкой. Риск-коэффициент умножается на величину кредита при вычислении норматива достаточности капитала банка: в знаменателе формулы указывается общий объем активов (скорректированный на риск-коэффициенты), в числителе — величина капитала.
На данный момент норматив достаточности капитала для большинства банков равняется 9,5 процента, для системно значимых — восьми процентам. Повышение риск-коэффициентов направлено на замедление темпов роста кредитования — с тем, чтобы предотвратить кредитный бум и сохранить приемлемое качество обслуживания выдаваемых займов.
Долг нефинансового сектора, по данным ЦБ, на 1 июля составлял 44 триллиона рублей: 36,8 триллиона приходилось на задолженность по кредитам, 7,1 триллиона — по облигациям и другим долговым ценным бумагам.
Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
Последние новости
Ефремов попал в реанимацию с инсультом Ефремов попал в реанимацию с инсультом Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
Что ждет вклады россиян в ближайшие месяцы
«Удар в лицо»: У Европы возникла дилемма из-за «Севпотока …
«Удар в лицо»: У Европы возникла дилемма из-за «Севпотока …
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
Почему «Фортуна» отвернулась от «Северного потока-2»
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение