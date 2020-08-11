Женщины назвали минимальную сумма заработка для мужчины в РФ 

Мужчина, живущий в Москве, должен зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц. В регионе планка снижена до 70 тысяч рублей. Об этом заявили российские женщины, принявшие участие в соответствующем опросе, сообщает Федеральное агентство новостей.

В исследовании общественного мнения приняли участие 800 россиянок из 61 региона РФ. Примечательно, что, по мнению респондентов, требования для мужчины, вступившего в законный брак, повышаются: так, в регионах женатые представители сильного пола должны зарабатывать от 150 тысяч рублей, в Москве — от 250 тысяч рублей.

Указанные цифры, по словам исследователей, далеко не предел. Женщины отметили, что поощряют в мужчинах стремление к карьерному росту и, как следствие, к повышению уровня финансового благополучия. Некоторые участницы голосования признались, что вышеуказанные принципы почерпнули из семинаров, на которых женщин активно призывают не связывать свою жизнь с «нищебродами».