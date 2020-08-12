Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.29
86.32
86.08
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
44.51
–0.20 Золото
1914.70
–0.65 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.08
1.1740
+0.0024
28.07
1.1716
07.08
30.07
16.07

В Испании туристов предупредили о фальшивых евро «из кино» 

РИА Новости 41 минуту назад
Испанию наводнили фальшивые евро
Фото: РИА Новости
Туристов в Испании призывают проверять евро, так как страна наводнена фальшивыми "деньгами из кино", сообщает Express.
Полиция страны выявила, что в стране есть поддельные банкноты: купюры выглядят как настоящие, но на самом деле они предназначены для использования на экране актерами.
Правоохранительные органы предупредили, что все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро. Были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро. Считается, что через Интернет было продано 100000 фальшивых евро.
Они все еще распространены в Испании. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.
Обычно на них есть письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно", но предупреждения были стерты. На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы.
Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что не соответствует действительности.
Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Комментарии
Личный счет , Рынки , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы начали бегство из Великобритании
Европейцы начали бегство из Великобритании
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
Россияне погасили микрозаймы выплатами на детей
Власти прокомментировали идею о едином налоге
Власти прокомментировали идею о едином налоге
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение