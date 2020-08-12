Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.29
86.32
86.08
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.61
–0.18 Золото
1884.27
–0.36 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.08
1.1719
+0.0003
28.07
1.1716
09.08
31.07
17.07

Эксперт рассказал, как избежать ограбления в интернет-магазине 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Назван способ избежать обмана в онлайн-магазине
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.
Популярность онлайн-площадок заметно выросла за время пандемии коронавируса. Соответственно, увеличилось и число случаев обмана покупателей при покупках онлайн, отметил эксперт в разговоре с «Прайм».

Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки, — указал Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что при проверке интернет-магазина следует сверить данные продавца — адрес (фактический и юридический), контактные телефоны. После этого надо убедиться, что адрес компании, указанный на сайте, совпадает с тем, который значится в реестре ФНС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повсеместное распространение чиповых банковских карт почти уничтожило индустрию скимминга — кражи данных с помощью специальных считывающих устройств. При этом опасным для владельцев карт остаётся Интернет. Денежные переводы в пользу жуликов чаще всего совершаются под видом оплаты на сайтах-подделках.
Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
News.ru: последние новости
Экономисты рассказали, как россиянам получать пенсию в 90 тысяч рублей Экономисты рассказали, как россиянам получать пенсию в 90 тысяч рублей Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей Названы вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения
Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы начали бегство из Великобритании
Европейцы начали бегство из Великобритании
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение