Назван способ избежать обмана в онлайн-магазине

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.

Популярность онлайн-площадок заметно выросла за время пандемии коронавируса. Соответственно, увеличилось и число случаев обмана покупателей при покупках онлайн, отметил эксперт в разговоре с «Прайм».

Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки, — указал Мясоедов.

Эксперт подчеркнул, что при проверке интернет-магазина следует сверить данные продавца — адрес (фактический и юридический), контактные телефоны. После этого надо убедиться, что адрес компании, указанный на сайте, совпадает с тем, который значится в реестре ФНС

Ранее NEWS.ru сообщал, что повсеместное распространение чиповых банковских карт почти уничтожило индустрию скимминга — кражи данных с помощью специальных считывающих устройств. При этом опасным для владельцев карт остаётся Интернет. Денежные переводы в пользу жуликов чаще всего совершаются под видом оплаты на сайтах-подделках.