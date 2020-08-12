Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.29
86.32
86.08
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
44.61
–0.18 Золото
1886.98
–0.22 РТС
1267.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.08
1.1719
+0.0003
28.07
1.1716
09.08
31.07
17.07

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения 

ТАСС и ещё 2 33 минуты назад
Названы сферы с наивысшим риском увольнений
Фото: РИА Новости
Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ.
Согласно данным издания, наибольшая угроза увольнения грозит сотрудникам сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сферы услуг и транспортной отрасли. Логистика, консалтинг, металлургия, химическая и топливная промышленность, напротив, демонстрируют минимальное количество сокращений.
В министерстве отметили, что число предполагаемых к увольнению сотрудников занимает 0,4% от всех работающих граждан, что составляет около 217 тыс. трудоустроенных россиян. В ведомстве пояснили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к "увольнению" сотрудников отдела с прежним названием).
При этом годом ранее под риском увольнения было вчетверо больше людей — 1,6% от числа всех работающих граждан. Но значительное число из них попадало под технические сокращения.
Рынок труда в России постепенно выходит из состояния кризиса, добавили в Минтруде. По данным ведомства, в июле количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило число уволенных россиян.
Видео дня. Россияне назвали желаемый размер пенсии
ТАСС: последние новости
Проект об индексации зарплат в федеральных учреждениях проходит согласование Проект об индексации зарплат в федеральных учреждениях проходит согласование РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий
Комментарии
Личный счет , Компании , Минтруд , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейцы начали бегство из Великобритании
Европейцы начали бегство из Великобритании
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Звезды TikTok стали долларовыми миллионерами
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Названа средняя зарплата российского чиновника
Названа средняя зарплата российского чиновника
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение