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Объем вкладов в банках Москвы вырос на 10,4% 

ТАСС 1 час назад
Объем вкладов в банках Москвы вырос
Фото: РИА Новости
Объем вкладов горожан в московских банках на 1 июля 2020 года достиг 11,25 трлн рублей, что на 10,4% больше показателя на 1 июля прошлого года, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Во втором квартале этого года объем средств на депозитах граждан снизился на 1,7% по сравнению с первым кварталом — во время кризиса и самоизоляции москвичи активнее снимали деньги со счетов. При этом уже в июне, когда большинство ограничений в Москве были сняты и экономика начала активно восстанавливаться, мы увидели возобновление роста вкладов граждан. Их объем за этот месяц увеличился на 0,4%", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Доля накоплений жителей столицы в общей сумме вкладов и депозитов населения России в банковской системе составляет более 35%.
По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля этого года в банках Москвы зарегистрировано 534,7 млн счетов, а средний размер застрахованного вклада составляет 50,8 тыс. рублей, что больше показателя на 1 января текущего года на 2,2%.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Ефимов
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