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Кабмин проработает вопрос продления выплат медикам 

Прайм и ещё 9 1 час назад
Кабмин проработает вопрос продления выплат медикам
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин проработает вопрос продления стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оперативно подготовить необходимые для этого документы.

"По поручению президента правительство проработает вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову организовать эту работу и оперативно подготовить все документы", — заявил Мишустин в среду на заседании правительства.

Он отметил, что в ситуации пандемии потребовалось оперативно сориентировать систему здравоохранения РФ на борьбу с инфекцией.

"Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников. Мы очень благодарны за их труд, они каждый день спасают тысячи жизней", — добавил премьер.

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Личный счет , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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