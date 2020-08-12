Кабмин проработает вопрос продления выплат медикам 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин проработает вопрос продления стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оперативно подготовить необходимые для этого документы.
"По поручению президента правительство проработает вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову организовать эту работу и оперативно подготовить все документы", — заявил Мишустин в среду на заседании правительства.
Он отметил, что в ситуации пандемии потребовалось оперативно сориентировать систему здравоохранения РФ на борьбу с инфекцией.
"Заболевшие получали все необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестер и других медицинских работников. Мы очень благодарны за их труд, они каждый день спасают тысячи жизней", — добавил премьер.