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Невыездными могут стать почти 4 млн россиян 

Финмаркет и ещё 4 28 минут назад
Миллионы россиян могут стать невыездными
Фото: globallookpress.com
Всё больше стран постепенно открывают свои границы для путешественников, однако почти 4 млн россиян смогут отдохнуть только дома: за рубеж их не выпустят из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам.
В числе невыездных на 1 июля числились 3,9 млн должников, что на 10,1% (363,3 тыс.) больше по сравнению с годом ранее, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн — по кредитам, 2,6 млн — по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. — по алиментам.
Существенное влияние на рост числа должников оказали финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса, считает заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.
Как рассказал "Известиям" гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников, в 1-м полугодии 2020 года, на большую часть которого пришлась пандемия коронавируса, доля должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, составила 70%.

"При этом число убежденных неплательщиков (тех, кто не платит, не испытывая финансовых затруднений) в этом году по сравнению с прошлым снизилось в 2 раза. Сейчас они составляют 10% в общем сегменте. Такая мера, как невыезд за границу, оказывает воздействие именно на них. По нашим оценкам, более половины из этих граждан имеет возможность погасить долг", — отметил он.

Остальные 20% ссылаются на различные причины уклонения от выплат: кто-то не понял условия договора, не согласен с суммой задолженности, готов платить только через суд.
Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тыс. рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, заметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
По его словам, порядка 95% из них — это банковские заемщики, остальные задолжали микрофинансовым организациям (МФО). Всего на 1 июля в кредиторных организациях (банках и МФО) числились более 40 млн заемщиков.

"Если около 8 млн из них — должники, то стать невыездным рискует каждый пятый-шестой", — рассказал "Известиям" глава ассоциации коллекторов.

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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , ВШЭ , ГИБДД , газета "Известия"
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