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В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию
Фото: РИА Новости
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, размер которой в этом году составляет 11 тыс. 372 рубля, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР) .

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 тыс. 372,5 рубля», — сообщается на сайте ПФР.

В фонде добавили, что с апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе согласия пенсионера, полученного дистанционно.
Ранее ПФР сообщил, что с 1 августа летчики получат прибавку в среднем в размере 4 тыс. 450 рублей, а сотрудники угольной промышленности — 4 тыс. 150 рублей.
Кроме того, ПФР продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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