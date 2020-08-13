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Какой налог могут отменить в России рассказал эксперт 

Русская Планета 1 час назад
В России в текущем году могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса.
Как сообщил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, продавец до конца года должен будет приобрести взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купить квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ.
По словам Уткина, с такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Как считает эксперт, инициативу могут поддержать в кабмине, сообщает «Прайм».
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказался на счет повышения НДФЛ «для богатых».

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — сообщил Кудрин.

Объявленную президентом меру также прокомментировал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Прогрессивное налогообложение — это гибкий и эффективный инструмент регулирования социальной политики 60 млрд руб., которые будут найдены благодаря такому повышению ставки, несомненно, пойдут на благое дело, но, по сути, это всего лишь небольшое переформатирование государственных расходов», — сказал он.
Титов заявил, что существуют риски реальных доходов (серые зарплаты) и предложил снижение страховых взносов для их обеления, пишет «Коммерсант».
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Алексей Кудрин , Борис Титов , Павел Уткин , Счетная палата , Минэкономразвития , Минстрой
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