Все новости на карте

В России в текущем году могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса.

Как сообщил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин , продавец до конца года должен будет приобрести взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купить квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ.

По словам Уткина, с такой инициативой Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой Минэкономразвития . Как считает эксперт, инициативу могут поддержать в кабмине, сообщает «Прайм».

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — сообщил Кудрин.

Объявленную президентом меру также прокомментировал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . «Прогрессивное налогообложение — это гибкий и эффективный инструмент регулирования социальной политики 60 млрд руб., которые будут найдены благодаря такому повышению ставки, несомненно, пойдут на благое дело, но, по сути, это всего лишь небольшое переформатирование государственных расходов», — сказал он.

Титов заявил, что существуют риски реальных доходов (серые зарплаты) и предложил снижение страховых взносов для их обеления, пишет «Коммерсант».