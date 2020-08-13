Россияне смогут получать кредиты новым способом

Россиянам начнут выдавать кредиты по биометрическим данным через банкоматы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». Причём получить кредит таким образом можно будет через терминал не только «родного» банка, но и организации, где заёмщик ранее не обслуживался.

Возможность взять кредит в любом банке связана с тем, что биометрические данные граждан объединяются в Единую биометрическую систему. Идентификация по биометрическим данным — голосу и лицу — не требует предъявления паспорта. Чтобы внести в систему слепки голоса и лица, надо обратиться в отделение банка.

Эксперт инвестиционной компании «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов полагает, что биометрическую идентификацию можно будет использовать не только в терминалах, но и при обращении за банковской услугой через портал организации или мобильное приложение.

Но пока биометрическая идентификация не пользуется популярностью у россиян. Если на портале Госуслуг зарегистрировано порядка 70 миллионов аккаунтов, то в Единой биометрической системе на данный момент хранятся данные менее 150 тысяч россиян.

Кроме того, кредитным организациям потребуются особые банкоматы с функцией распознавания лиц. Модуль биометрической идентификации повышает стоимость банкомата на 5-20%, что продлевает период его окупаемости. Поэтому вряд ли эти устройства будут распространены так же, как обычные банкоматы.