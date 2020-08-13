Россиянам разрешат выбирать банк для пенсий

ФАС разработала законопроект с предложением дать россиянам возможность самостоятельно выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от ПФР , вне зависимости от наличия договора фонда с банком. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что сейчас россияне могут выбирать для получений пенсий любой банк, но для взаимодействия по вопросу доставки пенсий у ПФР и кредитной организации должен быть заключен договор. В пояснительной записке говорится, что невозможность зачисления пенсии на банковский счет россиянина по его выбору нарушает как право гражданина на свободное использование денег, так и ведет к нарушению условий конкуренции между банками на рынке.

ФАС предложило законодательно закрепить обязанность ПФР переводить пенсии в любой выбранный банк без взимания дополнительной платы, пишет «Парламентская газета».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР объяснили, как получить пенсионные накопления по наследству. Выяснилось, что пенсионные накопления есть не у всех.