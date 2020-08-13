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Россиянам разрешат самим выбирать банк для пенсий 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Россиянам разрешат выбирать банк для пенсий
Фото: РИА Новости
ФАС разработала законопроект с предложением дать россиянам возможность самостоятельно выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от ПФР, вне зависимости от наличия договора фонда с банком. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что сейчас россияне могут выбирать для получений пенсий любой банк, но для взаимодействия по вопросу доставки пенсий у ПФР и кредитной организации должен быть заключен договор. В пояснительной записке говорится, что невозможность зачисления пенсии на банковский счет россиянина по его выбору нарушает как право гражданина на свободное использование денег, так и ведет к нарушению условий конкуренции между банками на рынке.
ФАС предложило законодательно закрепить обязанность ПФР переводить пенсии в любой выбранный банк без взимания дополнительной платы, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР объяснили, как получить пенсионные накопления по наследству. Выяснилось, что пенсионные накопления есть не у всех.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , ФАС , Парламентская газета , ФедералПресс
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