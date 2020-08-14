Пандемия породила поборы в российских школах

Правозащитникам поступает все больше жалоб на поборы в школах на фоне пандемии. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора учителя требуют от родителей сдавать деньги на термометры и средства защиты. В то же время всем необходимым школы должны обеспечить региональные власти — за поборы же грозит штраф до 80 тыс. рублей. В Минпросвещения «Газете.Ru» заявили, что ведомство уже предупредило региональные органы управления о недопустимости любых сборов денег с родителей.

Жители ряда российских регионов жалуются на поборы в школах в связи с пандемией коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщила администратор Общероссийского общественного движения по предотвращению незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях Ирина Королева.

«Жалобы на поборы всегда были, и они не уменьшились — их стало только больше. Родителей заставляют собирать деньги на термометры, дезинфекторы и другие средства защиты, которые должны находиться в школах согласно распоряжению Роспотребнадзора», — заявила она.

«Кто своих детей любит, тот на все сдает»

В частности, с поборами столкнулись в Республике Татарстан.

«Родители активно скидывают нам сообщения о сборе денег из чатов в мессенджерах — мы отправляем их в прокуратуру», — рассказала «Газете.Ru» руководитель горячей линии по поборам в сфере образования Татарстана Екатерина Матвеева.

Жительница Казани Елена, у которой дочь учится в третьем классе, пожаловалась «Газете.Ru», что классная руководительница требовательным тоном предложила родителям «скинуться» на термометры и обеззараживатели.

«В бюджете 50 руб, надо скидываться», — написала педагог в родительский чат.

Такая же история произошла и в одной из школ Тамбова. «У нас воспитатель на первом же собрании сказала: „Кто своих детей любит, тот на все сдает“, — сообщила местная жительница „Газете.Ru“.

С ней соглашается Мария из Волгограда — классный руководитель ее дочери также заявила, что денег на санитайзеры никто не выделял. „Но раз государство вводит новые требования в связи со сложившейся ситуацией, почему под это не закладываются средства?“ — возмутилась женщина в разговоре с изданием „Блокнот Волгограда“.

»Я для своего ребенка могу купить антисептики, маску, перчатки, все, что из этого необходимо. Но почему я должна покупать все для школы, обработки класса, парт?», — добавила она.

Сообщают о поборах и жители Хабаровска. «Ребенок матери-одиночки, которая не смогла в очередной раз скинуться на что-то, по сути, стал изгоем, его загнобили другие ученики. А жаловаться бесполезно — учителя называют сбор средств не обязаловкой, а добровольным пожертвованием, которое наш закон не запрещает», — уточнила местная жительница Вера в беседе с порталом dvhab.ru.

При этом иногда инициаторами поборов становятся и сами родители. Мать ученика школы Владимира сообщила «Московскому комсомольцу» об объявлении в их классном чате от одной родительницы: «Предлагаю на наш класс приобрести бактерицидный рециркулятор. Это же нужно нашим детям! Сумма обеззараживателя от 15 тыс. до 20 тыс. руб. Если кто-то из родителей против, то разделим эту сумму на меньшее количество участников».

«С родителей даже во время пандемии брать деньги нельзя»

Между тем в Москве подобных проблем замечено не было, сообщила «Газете.Ru» заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Ольга Галузина.

«Образование и создание условий для его обучение — бесплатное, кроме питания, которое имеет особенности в каждом регионе. Все остальное обеспечивается государствам. С родителей даже во время пандемии брать деньги нельзя», — напомнила она.

По словам эксперта, при столкновении с поборами сразу нужно поставить в известность руководителя учебного учреждения.

«Именно он ответственен за все финансовые манипуляции. И если он не может принять каких-то мер, то следующая инстанция — это структура, которая возглавляет школу данного региона, — департамент или какой-то другой областной центр», — дала рекомендации Галузина.

«У нас много депрессивных регионов, где без поддержки федерального бюджета не обойтись. И вопрос надо решать на уровне региональной власти, которая должна требовать субсидии от федерального центра», — подчеркнула она.

В Министерстве просвещения РФ «Газете.Ru» заявили, что ведомство предупредило региональные органы управления образованием и администраторов школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая сбор денег на средства гигиены.

По словам первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко, «регионы имеют все необходимые возможности, механизмы и инструменты для реализации мер защиты здоровья».

«Мы продолжаем контролировать процесс и напоминаем регионам о персональной ответственности в этих вопросах. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», — сообщил замглавы ведомства «Газете.Ru».

До 80 тыс. рублей штрафа

Отметим, что в 2013 году в закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» была внесена поправка, регламентирующая запрет на поборы в школе, — согласно ей, все происходящее в рамках образовательного процесса и в стенах образовательного учреждения финансируется из средств госбюджета. В связи с этим родители не обязаны оплачивать работу каких-либо сотрудников, ремонт классов или дополнительные учебники.

Если руководство учебного заведения либо его педагоги все-таки организовали поборы или частично в них участвовали (курировали родительский комитет), то их могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, пояснял «Газете.Ru» адвокат Алексей Титов

«Для учителей в административном кодексе это статьи 19.1 КоАП РФ «Самоуправство» и 5.57 КоАП РФ «Незаконное ограничение права на общедоступное и бесплатное образование». Уголовные дела могут возбудить по статьям 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» или 330 УК РФ «Самоуправство».

По ним педагогам светит до 80 тыс. рублей штрафа, полугодовой арест или даже до четырех лет лишения свободы либо», — отмечал юрист.

В то же время, по данным Общероссийского народного фронта 2019 года, 51% родителей уверены, что сдавать деньги на школьные нужды необходимо, так как это единственный способ создать комфортные условия для детей. С ними согласилась член Общероссийского профсоюза образования Татьяна Оськина. Она также работает преподавателем в московской школе и уверяет, что никаких поборов в ее учреждении нет. Тем не менее, по словам педагога, закон о запрете поборов имеет свои недостатки.