Россияне смогут пополнять карты в кассах магазинов

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У жителей России появится возможность пополнять банковские карты или снимать с них наличные в кассах магазинов, передают "Известия".

В Промсвязьбанке рассказали, что для зачисления денежных средств на карту, с нее необходимо будет сделать покупку в магазине.