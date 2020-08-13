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Россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов 

Газета.Ru 1 час назад
Россияне смогут пополнять карты в кассах магазинов
Фото: РИА Новости
У жителей России появится возможность пополнять банковские карты или снимать с них наличные в кассах магазинов, передают "Известия".
По данным издания, пилотный проект в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк, а перспективы его запуска рассматривают Ак Барс Банк, "Дом.РФ", крымский РНКБ и Visa.
В Промсвязьбанке рассказали, что для зачисления денежных средств на карту, с нее необходимо будет сделать покупку в магазине.
В банке считают, что услуга будет востребована в удаленных населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой по приему платежей. Сервис пополнения в удаленных населенных пунктах уже реализовал Почта Банк, установив 56 тыс. терминалов с данной функцией практически во всех почтовых отделениях России.
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Личный счет , Почта России , Visa , Российский национальный коммерческий банк , Ак барс банк , Промсвязьбанк , газета "Известия"
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