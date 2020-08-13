Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег

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Экономист призвал россиян брать ипотеку, чтобы сохранить деньги в условиях кризиса и возможного дефолта.

Экономист, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев в интервью «Росбалту» заявил , что сейчас удачное время, чтобы вкладывать деньги в недвижимость с привлечением ипотеки: ставки снижены, правительство утвердило программу господдержки заимствований.

«Ипотека — это хороший вариант: льготы, низкая ставка. То есть — сейчас удачное время, чтобы брать ипотеку», — считает Николаев.

При этом он подчеркнул, что объекты недвижимости должны находиться в высокой стадии готовности.

В случае дефолта приобретение недвижимости в ипотеку окажется даже на руку, отметил экономист.

«Дефолт — это резкое обесценение национальной валюты, но сумма ипотеки у вас прописана в договоре. Если подешевеет рубль, а у вас долг зафиксирован в номинале, вы сможете расплатиться с ним быстрее», — заявил он.

По мнению Николаева, ипотека способна обезопасить деньги тех граждан, у кого есть средства на первоначальный взнос.