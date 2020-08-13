Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег

Экономист призвал россиян брать ипотеку, чтобы сохранить деньги в условиях кризиса и возможного дефолта.
Экономист, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев в интервью «Росбалту» заявил, что сейчас удачное время, чтобы вкладывать деньги в недвижимость с привлечением ипотеки: ставки снижены, правительство утвердило программу господдержки заимствований.
«Ипотека — это хороший вариант: льготы, низкая ставка. То есть — сейчас удачное время, чтобы брать ипотеку», — считает Николаев.
При этом он подчеркнул, что объекты недвижимости должны находиться в высокой стадии готовности.
В случае дефолта приобретение недвижимости в ипотеку окажется даже на руку, отметил экономист.
«Дефолт — это резкое обесценение национальной валюты, но сумма ипотеки у вас прописана в договоре. Если подешевеет рубль, а у вас долг зафиксирован в номинале, вы сможете расплатиться с ним быстрее», — заявил он.
По мнению Николаева, ипотека способна обезопасить деньги тех граждан, у кого есть средства на первоначальный взнос.
Как сообщал «Рамблер», в июле долг федерального правительства РФ превысил его ликвидные резервы на фоне кризиса. 1 июля федеральный госдолг составил 14,77 триллиона, что на на 1,55 триллиона больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона). Экономист Антон Шабанов заявил Ura.ru, что если госдолг будет превышать размеры ликвидных активов правительства более полугода, это приведет к инфляции и росту цен.