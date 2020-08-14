Назван способ увеличить зарплаты по всей России 

Тренд на заемный труд в России будет со временем усиливаться. Чтобы работодатели перестали экономить на зарплатах, следует ввести минимальный размер оплаты труда за час. Так считает председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

«Попытка запретить заемный труд провалилась, а значит, надо работать над трудовым законодательством. Надо защитить права людей […] одной из главных мер может стать введение минимальной почасовой оплаты труда в сфере заемного труда», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

Он считает, что час самых низкооплачиваемых работ должен стоить не менее 200-250 рублей в час.

«Это приведет к тому, что как минимум у 18 млн человек, которые сейчас заняты в сфере заемного труда, повысится доход», — уверен эксперт.