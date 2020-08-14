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«Очищение карманов»: россияне отказываются от мелочи 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Россияне отказались считать монеты деньгами
Фото: РИА Новости
Граждане России отказываются от использования монет больших номиналов. Об этом сообщают «Известия».
Согласно статистике Центрального банка (ЦБ) России, как сообщал «Рамблер», на конец 2019 года производство монет номиналом 1-10 рублей выросло на 900 миллионов штук в годовом выражении (всего 67,8 миллиарда монет в обращении), производство банкнот — снизилось на 100 миллионов листов, а доля безналичных платежей в обороте розницы, общественного питания и объеме платных услуг — выросла с 55,6% до 64,7%.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется», — сообщили в его пресс-службе.

При этом там подчеркнули, что монеты номиналами пять и 10 рублей дополнительно выпускаются в обращение еще и потому, что по-прежнему активно задействованы в розничном товарообороте.
Тем временем Антон Табах из агентства «Эксперт РА» высказал мнение, что даже монеты больших номиналов в настоящее время выпадают из оборота, потому что на них нечего купить.

«Сейчас с трудом можно найти товар, эквивалентный 10-и рублям и меньше. Это приводит к очищению карманов от ненужных, но тяжелых монет», — согласился Константин Ордов из Финансового университета при правительстве России.

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Комментарии
Личный счет , Антон Табах , Финансовый университет , Центральный банк России
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