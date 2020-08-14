Россияне отказались считать монеты деньгами

Граждане России отказываются от использования монет больших номиналов. Об этом сообщают «Известия».

Согласно статистике Центрального банка (ЦБ) России, как сообщал «Рамблер», на конец 2019 года производство монет номиналом 1-10 рублей выросло на 900 миллионов штук в годовом выражении (всего 67,8 миллиарда монет в обращении), производство банкнот — снизилось на 100 миллионов листов, а доля безналичных платежей в обороте розницы, общественного питания и объеме платных услуг — выросла с 55,6% до 64,7%.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется», — сообщили в его пресс-службе.

При этом там подчеркнули, что монеты номиналами пять и 10 рублей дополнительно выпускаются в обращение еще и потому, что по-прежнему активно задействованы в розничном товарообороте.

Тем временем Антон Табах из агентства «Эксперт РА» высказал мнение, что даже монеты больших номиналов в настоящее время выпадают из оборота, потому что на них нечего купить.