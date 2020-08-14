Россиянам открыли портал в финансовую кабалу

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Погрязнут в долгах: эксперт назвал условие закабаления россиян 

Deita.ru 52 минуты назад
Россияне рискуют провалиться в ещё более глубокую кредитную яму, считает финансовый эксперт Ян Марчинский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «360tv.ru».
По словам специалиста, к небывалому уровню повышения закредитованности населения может привести новый подход к выдаче кредитов с помощью биометрии через банкоматы.
Как отмечает эксперт, если у россиян появится такая возможность, то данная услуга мгновенно начнёт пользоваться огромным спросом, т.к. покупательская способность граждан очень низка.
Вместе с тем, по сведениям Марчинкского, на сегодняшний день порядка 20% всех россиян уже имеют потребительские кредиты, и этот процент может вырасти в несколько раз.
Это будет обусловлено тем, что, как полагает эксперт, ставки по кредитам в банкоматах будут меньше ставок в микрокредитных организациях.
Ранее стало известно о том, что Центральный банк России рекомендовал коммерческим банкам не начислять пени и штрафы за просроченные кредиты до конца текущего года.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Центральный банк России , РИА "Дейта" , Телеканал "360° Подмосковье"
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