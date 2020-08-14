Россиянам открыли портал в финансовую кабалу

Россияне рискуют провалиться в ещё более глубокую кредитную яму, считает финансовый эксперт Ян Марчинский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «360tv.ru».

По словам специалиста, к небывалому уровню повышения закредитованности населения может привести новый подход к выдаче кредитов с помощью биометрии через банкоматы.

Как отмечает эксперт, если у россиян появится такая возможность, то данная услуга мгновенно начнёт пользоваться огромным спросом, т.к. покупательская способность граждан очень низка.

Вместе с тем, по сведениям Марчинкского, на сегодняшний день порядка 20% всех россиян уже имеют потребительские кредиты, и этот процент может вырасти в несколько раз.

Это будет обусловлено тем, что, как полагает эксперт, ставки по кредитам в банкоматах будут меньше ставок в микрокредитных организациях.