Пенсии россиян захотели потратить по совету Чубайса

Центробанк захотел использовать будущие пенсии россиян, аккумулируемые негосударственными пенсионными фондами (НПФ), для финансирования прямых инвестиций в российскую экономику, пишут «Ведомости». Ранее похожий подход предлагал глава «Роснано» , бывший вице-премьер Анатолий Чубайс

Свои предложения ЦБ высказал в докладе по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга. Прямыми инвестициями принято называть вложения, в результате которых приобретается не менее 10 процентов акций компании. Регулятор отмечает, что в настоящее время в российской экономике ощущается нехватка источников финансирования масштабных проектов и просит советов от их авторов и потенциальных инвесторов, сталкивающихся с препятствиями.

В качестве одного из главных источников «длинных денег», которые особенно нужны инфраструктурным проектам, ЦБ рассматривает пенсионные резервы — средства, находящиеся под управлением НПФ. С 2014 года, когда впервые было принято решение о «заморозке» накопительной части пенсий россиян, они стали распоряжаться переданными ранее пенсионными накоплениями (отчисляются работодателями) и пенсионными резервами (добровольными взносами граждан, решивших формировать негосударственную пенсию). В отличие от средств, находящихся в Пенсионном фонде России , эти деньги не требуется возвращать клиентам сразу (только по мере их выхода на пенсию), что позволяет инвестировать их на продолжительный срок.

Помимо НПФ, ЦБ рассчитывает на ресурсы страховых компаний, специализированных фондов прямых инвестиций и банков. Конечная цель регулятора — «сформировать доверительную среду, развить инфраструктуру прямых инвестиций, повысить доступность информации и удобство использования инструментов прямых инвестиций». Все это позволит существенно повысить объем прямых инвестиций на российском рынке.

В сентябре 2019 года с идеей вкладывать средства под управлением НПФ в венчурные (наиболее рискованные, технологичные проекты) выступал Чубайс. Для этого необходимо отменить ограничения, наложенные законодательством на НПФ: они не могут приобретать активы ниже определенной категории качества и рискованности. Реализация инициативы позволит России стать одним из мировых лидеров в инновационной сфере, говорил глава «Роснано».