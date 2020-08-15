Ставки падают. Россиянам дали совет по вкладам

В условиях падении ставок по вкладам самое верное решение — оставить в банках лишь те средства, которые используются вами в качестве «подушки безопасности» и могут понадобиться в ближайшее время на случай непредвиденных расходов. Ставки по депозитам стали настолько низкими, что поиском альтернативы заняты даже самые консервативные клиенты, говорят эксперты, опрошенные агентством «Прайм». При этом существует много вариантов для размещения средств даже для самых искушенных.

Российские банки традиционно снижают ставки по вкладам вслед за решениями ЦБ . В июле Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума — 4,25% годовых. ЦБ допускает, что сохраняется потенциал для дальнейшего снижения. Например, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ равна 4,58%. По мнению экспертов, к концу года она может опуститься до 4% или даже ниже.

БЕЗ ПАНИКИ!

По словам заместителя начальника управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, снижение ставок по депозитам в банках продолжается уже не первый год, но теперь они стали настолько низкими, что побуждают искать альтернативу даже многих консервативных клиентов. В некоторых банках ставки по рублёвым вкладам сейчас даже ниже, чем были два-три года назад ставки по валютным. Налоговые новации (введение НДФЛ на доход по крупным вкладам со следующего года) также делают депозиты ещё менее привлекательными.

Население России исторически привыкло держать деньги в банках, рассуждает эксперт отдела инвестиционных стратегий « БКС Брокер » Иван Пчелинцев.

“Это связано как с недоверием к финансовым институтам, cформировавшимся после многочисленных афер девяностых, так и с низким уровнем финансовой грамотности. По сравнению с западными странами, где инвестиции — дело привычное, россияне стали знакомиться с этим понятием совсем недавно”, — сказал он.

“В кризисной ситуации самое плохое — это начать паниковать и совершать опрометчивые поступки”, — убежден исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

Не стоит забирать все средства из банков — сейчас это не столько возможность приумножить средства, сколько инструмент для их сохранения. При этом разумнее разделить накопления на разные валютные корзины — в рублях и в иностранной валюте, а также в драгметаллах, говорит он.

Чтобы определиться с тем, стоит ли срочно забирать вклады, необходимо определить для себя, какая цель стоит перед вами, советует и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

“Если это часть вашего инвестиционного портфеля, который должен на него работать, то нынешние условия — очень плохие. В этом случае рассмотрите другие продукты банка — брокерское обслуживание, обезличенные металлические счета, возможно, даже накопительные счета или инвестиционное страхование жизни. Если же целью являются сбережения, так называемая «подушка безопасности», быстрая и ликвидная — лучше оставить свои денежные средства на вкладах.

РАЗУМНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Эксперты отмечают возросший интерес населения к альтернативным способам инвестиций на фоне активного снижения ставок по банковским вкладам.

По мнению Пчелинцева, сегодня есть самые разные варианты для размещения денежных средств — «как для самых консервативных инвесторов, так и для самых искушенных». Так, многие банки предоставляют своим клиентам возможность открывать брокерские счета и ИИС. Делается это очень легко — зачастую вкладчику банка даже не нужно куда-либо переносить свои активы, для того чтобы начать инвестировать. Однако за инвестиционные операции банки часто берут высокие комиссии. Чтобы сократить издержки и расширить список инвестиционных возможностей, эксперт рекомендует обратиться в брокерскую компанию.

“Банальные ОФЗ способны давать купонную доходность в 7,2%, что на 40% больше средней ставки банковских вкладов в топ-10 банках. Можно обратить внимание и на корпоративные облигации — некоторые эмитенты таких облигаций дают весьма существенную премию за риск”, — советует эксперт. Есть также обширные возможности по инвестированию в акции российских и иностранных компаний.

Александров добавляет, что облигации качественных заёмщиков — от Минфина (ОФЗ) до крупных компаний реального сектора или самих банков — это одна из очевидных альтернатив, к которой прибегает всё больше инвесторов. Многие банки имеют, помимо рублёвых, валютные облигации и еврооблигации, доходность которых составляет сейчас 2-4% годовых. При этом порог входа для покупки облигаций часто не превышает 1000 рублей, а еврооблигаций — 1000 долларов.

“Облигации имеют отличия от депозитов — государство в лице АСВ не гарантирует возвратность инвестиций, но ОФЗ или облигации Сбербанка — это не более рисковое вложение, чем депозит в том же Сбербанке. При этом, инвестор не теряет свободы распоряжения средствами, как в случае депозита — на облигации ежедневно начисляется купонный доход, и их можно не только продать в нужный момент, но и привлечь заёмные средства под их залог”, — отмечает эксперт.

Прежде чем вкладывать средства в новые для себя продукты, эксперты рекомендуют проконсультироваться с профессиональным брокером и ни в коем случае не гнаться за обещанием высоких процентов. «Консервативная стратегия — это средние проценты и минимальные риски, что очень важно, когда на дворе кризис и общая нестабильность», — предупреждает Иванов. Можно инвестировать средства и в бизнес — однако для этого надо иметь «высокий уровень квалификации, точно рассчитывать последствия и уметь работать круглые сутки в стрессовой ситуации».

А что касается вложения в недвижимость — традиционного в России способа увеличения доходов, — то в текущей ситуации дополнительные квадратные метры, кроме заработка на сдаче в аренду, могут принести и лишние затраты. «Ведь растет и размер налогов, и коммунальные платежи. А потребительский спрос сжимается, и сдача квартиры внаем может себя не окупить», — отметил эксперт.