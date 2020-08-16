Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.11
$
73.29
86.22
86.59
Прогноз
17.08 – 24.08
$
75.23
84.85
Индексы и котировки Brent
44.95
+0.13 Золото
1944.61
+0.08 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1842
+0.0065
31.07
1.1778
11.08
03.08
20.07

Россияне смогут пополнять карты в магазинах 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
Россияне смогут пополнять карты в магазинах
Фото: ТАСС
Технологию пополнения банковских карт на кассах магазинов в ближайшие месяцы запустит Промсвязьбанк. Возможность подключиться к пилотному проекту также рассматривают «Дом.РФ», Ак Барс Банк и крымский РНКБ.
Об этом сообщает газета «Известия».

Снять наличные или пополнить карту можно будет рядом с домом в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платёжному терминалу, — подчёркивает издание.

Отмечается, что сервис позволит повысить финансовую доступность в отдалённых и малонаселённых регионах. По мнению экспертов, предоставление таких услуг на кассах проще и дешевле реализовать в крупных городах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Иван Соловьёв заявил: блокировка бесконтактной оплаты картой является удобной функцией для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счёта. Эксперт напомнил, что лимит операции без ПИН-кода составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Это та сумма, которой можно лишиться при утере банковской карты.
Видео дня. В Москве вернулись к работе 90% предприятий
News.ru: последние новости
Эксперт рассказала, как получать высокую пенсию Эксперт рассказала, как получать высокую пенсию Экономисты рассказали, как россиянам получать пенсию в 90 тысяч рублей Экономисты рассказали, как россиянам получать пенсию в 90 тысяч рублей Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения
Комментарии 1
Личный счет , Иван Соловьев , Российский национальный коммерческий банк , Ак барс банк , Промсвязьбанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде ожидают сокращения расходов бюджета
В Совфеде ожидают сокращения расходов бюджета
Чистая прибыль Saudi Aramco рухнула
Чистая прибыль Saudi Aramco рухнула
Рубль уверенно растет
Рубль уверенно растет
Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве
Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение