«Крах доллара неизбежен»: в чем хранить сбережения

В результате общественных и экономических потрясений в США курс доллара может рухнуть в течение очень короткого времени сразу более чем на 30%, заявил известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение о том, что ждёт американскую валюту и в чём лучше хранить свои сбережения, эксперт высказал в интервью предпринимателю Андрею Ковалёву для его YouTube-канала «Ассенизатор». Так, по мнению Делягина, в случае осуществления сценария, при котором сразу же после президентских выборов в США холодная фаза гражданской войны перейдёт в горячую, Богу действительно останется лишь «хранить Америку», как говорится в известной присказке.

Как отмечает Делягин, в США может повториться трюк из 2008 года, когда аккурат к моменту возникновения в экономике государства рецессии, демократы привели к власти Барака Обаму , который стал, как выразился эксперт, президентом экономической катастрофы. Это было сделано специально для того, чтобы полностью дискредитировать прошлую власть. С достижениями Дональда Трампа может случиться то же самое и его экономический рывок будет также вымаран из новейшей истории Америки.

Таким образом, последствиями такого развития событий может быть глобальный обвал фондовых рынков, после которого все побегут вкладываться в доллар, как в валюту-убежище, а дальше в США может произойти кульминация гражданской войны с бегством Трампа, и тогда доллар сдуется как минимум на треть. В этой связи Делягин рекомендует хранить свои сбережения преимущественно в европейских валютах, в частности, в евро и швейцарском франке. Дополнительный вариант для сбережений — покупка золотых монеток, отметил экономист.