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Крах доллара неизбежен: Делягин рассказал, в чём хранить свои сбережения 

Deita.ru 3 часа назад
«Крах доллара неизбежен»: в чем хранить сбережения
Фото: ТАСС
В результате общественных и экономических потрясений в США курс доллара может рухнуть в течение очень короткого времени сразу более чем на 30%, заявил известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Своё мнение о том, что ждёт американскую валюту и в чём лучше хранить свои сбережения, эксперт высказал в интервью предпринимателю Андрею Ковалёву для его YouTube-канала «Ассенизатор». Так, по мнению Делягина, в случае осуществления сценария, при котором сразу же после президентских выборов в США холодная фаза гражданской войны перейдёт в горячую, Богу действительно останется лишь «хранить Америку», как говорится в известной присказке.
Как отмечает Делягин, в США может повториться трюк из 2008 года, когда аккурат к моменту возникновения в экономике государства рецессии, демократы привели к власти Барака Обаму, который стал, как выразился эксперт, президентом экономической катастрофы. Это было сделано специально для того, чтобы полностью дискредитировать прошлую власть. С достижениями Дональда Трампа может случиться то же самое и его экономический рывок будет также вымаран из новейшей истории Америки.
Таким образом, последствиями такого развития событий может быть глобальный обвал фондовых рынков, после которого все побегут вкладываться в доллар, как в валюту-убежище, а дальше в США может произойти кульминация гражданской войны с бегством Трампа, и тогда доллар сдуется как минимум на треть. В этой связи Делягин рекомендует хранить свои сбережения преимущественно в европейских валютах, в частности, в евро и швейцарском франке. Дополнительный вариант для сбережений — покупка золотых монеток, отметил экономист.
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Комментарии 3
Личный счет , Экономика , Андрей Ковалев , Барак Обама , Дональд Трамп , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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