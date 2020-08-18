Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам 

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Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кредитным картам в мае, июне и июле 2020 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ ОКБ.

В частности, в июле выдано 600 тыс. кредиток (в марте перед самоизоляцией показатель достигла 850 тыс.).

Объёмы растут сопоставимыми темпами и тоже приближаются к мартовским данным — 40,86 млрд рублей в середине лета против 60 млрд на начало весны.