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Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам 

RT на русском и ещё 11 39 минут назад
Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам
Фото: РИА Новости
Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кредитным картам в мае, июне и июле 2020 года.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ ОКБ.
В частности, в июле выдано 600 тыс. кредиток (в марте перед самоизоляцией показатель достигла 850 тыс.).
Объёмы растут сопоставимыми темпами и тоже приближаются к мартовским данным — 40,86 млрд рублей в середине лета против 60 млрд на начало весны.
Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.
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