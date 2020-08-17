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Россию накрыло валом пятитысячных купюр 

Вероника Полынина 1 час назад
На Россию надвигается вал 5-тысячных купюр
Фото: ТАСС
В России резко выросло количество выпущенных в оборот пятитысячных купюр, сообщает «Прайм». По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года количество банкнот номиналом 5 тысяч рублей увеличилось на 320 млн штук — порядка 1,6 трлн рублей.
Эксперты агентства считают, что выпуск дополнительных банкнот связан с увеличением спроса на наличные со стороны населения, а также малого и среднего бизнеса. В апреле объем наличных денег в обращении вырос на 1 трлн рублей. При этом спросом пользуются именно пятитысячные купюры.
Спрос на наличные связан с опасениями населения второй волны коронавируса и экономическо-изоляционного кризиса, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, большинство граждан предпочитают хранить сбережения под рукой в виде наличных денег.
Другим фактором повышенного спроса является отпускной сезон. Многие россияне отправились в отпуск в Крым, где не работают карты международных платежных систем.
Эксперты подчеркивают, что спрос на пятитысячные купюры носит временный характер. Наличие денег на руках для россиян является «антикризисной» мерой, и по мере восстановления экономики этот тренд сменится на безналичные формы денежного обращения.
По мнению экономистов, рост спроса на наличные деньги не приведет к росту инфляции, поскольку большая часть купюр пойдет на накопления, а не на увеличение платежеспособного спроса.

«В ближайшие месяцы не исключаем обратного движения по увеличению безналичного оборота и уменьшению наличности», — заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гинберг заявил «МК» о высокой вероятности девальвации рубля на фоне дефицита госбюджета, который по результатам 2020 года предположительно может составить 3-5 трлн рублей. По его словам, девальвация — это наиболее вероятный способ, которым российские власти воспользуются, чтобы «залатать» финансовую «дыру».
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Личный счет , Рынки , Статьи , БКС Брокер , РАН , Финансовый университет
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