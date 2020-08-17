На Россию надвигается вал 5-тысячных купюр

В России резко выросло количество выпущенных в оборот пятитысячных купюр, сообщает «Прайм». По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года количество банкнот номиналом 5 тысяч рублей увеличилось на 320 млн штук — порядка 1,6 трлн рублей.

Эксперты агентства считают, что выпуск дополнительных банкнот связан с увеличением спроса на наличные со стороны населения, а также малого и среднего бизнеса. В апреле объем наличных денег в обращении вырос на 1 трлн рублей. При этом спросом пользуются именно пятитысячные купюры.

Спрос на наличные связан с опасениями населения второй волны коронавируса и экономическо-изоляционного кризиса, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов. По его словам, большинство граждан предпочитают хранить сбережения под рукой в виде наличных денег.

Другим фактором повышенного спроса является отпускной сезон. Многие россияне отправились в отпуск в Крым, где не работают карты международных платежных систем.

Эксперты подчеркивают, что спрос на пятитысячные купюры носит временный характер. Наличие денег на руках для россиян является «антикризисной» мерой, и по мере восстановления экономики этот тренд сменится на безналичные формы денежного обращения.

По мнению экономистов, рост спроса на наличные деньги не приведет к росту инфляции, поскольку большая часть купюр пойдет на накопления, а не на увеличение платежеспособного спроса.

«В ближайшие месяцы не исключаем обратного движения по увеличению безналичного оборота и уменьшению наличности», — заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.